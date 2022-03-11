Suudi Arabistan: Yemen'de alıkonulan ABD'li 2 kadın operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan: Yemen'de alıkonulan ABD'li 2 kadın operasyonla kurtarıldı

11.03.2022 10:34
Suudi Arabistan: Yemen'de alıkonulan ABD'li 2 kadın operasyonla kurtarıldı

Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da alıkonulan ABD vatandaşı 2 kadının özel operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da alıkonulan ABD vatandaşı 2 kadının özel operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşı 2 genç kızın Sana'ya gerçekleştirdikleri aile ziyareti sırasında pasaportlarıyla alıkonularak kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Washington'un talebi üzerine gerçekleştirilen özel güvenlik operasyonuyla 2 kadının kurtarılarak Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'e götürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD vatandaşı kadınların daha sonra Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla Aden'den Suudi Arabistan'a getirildiği ifade edildi.

Genç kadınların başkent Riyad'da ABD'li makamlara teslim edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu operasyon "Riyad ile Washington arasındaki güçlü ilişkilerin göstergesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu ABD'lilerin kimliklerine ve operasyonun tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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