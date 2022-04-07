Suudi Arabistan, Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

07.04.2022 12:39
Suudi Arabistan, Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Yemen'de kurulan "Başkanlık Konseyi"ni memnuniyetle karşılayarak, ülke ekonomisine destek için 3 milyar dolarlık acil mali destek sağlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen'de kurulan "Başkanlık Konseyi"ni memnuniyetle karşılayarak, ülke ekonomisine destek için 3 milyar dolarlık acil mali destek sağlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuya ilişkin bir haber yayımlandı.

Riyad yönetiminin, Yemen'de güvenlik ve istikrarı sağlayacak, krizi sona erdirecek şekilde etkili politikaların ve girişimlerin uygulanması görevlerini yerine getirmesi konusunda Başkanlık Konseyi'ne ve destekleyici kuruluşlarına tam destek verdiği ifade edildi.

Ayrıca Riyad'ın Yemen ekonomisine 3 milyar dolarlık acil mali destek sunduğu kaydedilen haberde, bunun 2 milyar dolarının Yemen Merkez Bankasının desteklenmesi kapmasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında eşit şekilde paylaştırıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın sağladığı kalan 1 milyar doların 600 milyon dolarının petrol türevlerinin satın alımını destekleme fonuna, 400 milyon dolarının ise gelişim ve kalkınma projelerine tahsis edildiği ifade edildi.

Başkanlık Konseyi'ni Husilerle müzakerelere başlaması için teşvik

Suudi Arabistan'ın ayrıca Yemen halkının acılarını hafifletmek ve yaşam ve hizmet koşullarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022 insani müdahale planını finanse etmek adına 300 milyon dolar daha sunduğu bildirildi.

Söz konusu desteğin, Suudi Arabistan'ın Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması ile kardeş Yemen halkının kalkınması adına taraflar arasında kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşılması hedefiyle gösterdiği çaba kapmasında gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın, Yemen ekonomisini ve Merkez Bankası'nı desteklemek, petrol türevlerinin tedariki için gerekli mali kaynakları seferber etmek adına uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın, yeni kurulan Başkanlık Konseyi'ni "Yemen'i barış ve kalkınmaya taşıyacak; halkın güvenlik ve istikrara kavuşmasını sağlayacak bir geçiş sürecini içeren kapsamlı ve nihai bir siyasi çözüme ulaşmak için BM gözetiminde Husilerle müzakerelere başlaması" konusunda teşvik ettiği kaydedildi.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen devlet televizyonunda sabaha karşı yayımlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ise sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Uleymi Başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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