Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

03.08.2022 12:44
Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan, Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de halkın beklentilerini karşılayan, güvenlik ve istikrarı garantileyen her adımın desteklendiği belirtildi.

Ülkedeki mevcut ateşkesin 2 ay daha uzatılması ve Husilerin kuşatması altındaki Taiz vilayetine insani koridorlar açılmasına yönelik çabalardan memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ateşkese bağlılığı korumak için sarf ettiği çabalar da takdir edildi.

Açıklamada ayrıca, ateşkesin Yemen'de hükümet ile Husiler arasında siyasi bir sürecin başlatılmasını da kapsadığı aktarılırken, Husilerin ateşkese bağlı kalmaları ve Taiz'e uyguladıkları kuşatmayı hafifletecek insani koridorların açılması sürecini hızlandırmalarının önemi vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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