Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor"
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"Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor"

52 dakika önce

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırmama kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırmama kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bin Selman Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Husilerin geçen ay Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurdukları yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Suudi Arabistan Yemen'de ilan edilen ateşkese olumlu bakıyor. Bu her zaman hedeflediğimiz bir şeydi. Somut olarak uygulanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen halkı üzerinden ucuz ticaret

İran'ın Yemen'deki ateşkesi kendi lehine kullanmaya çalıştığını savunan Bin Selman, "İran'ın içinde bulunduğu krizden çıkış için ateşkesi kullanma girişimini Yemen ve halkı üzerinden yapılan ucuz bir ticaret olarak" değerlendirdi.

Suudi yetkili şöyle devam etti:

"İran büyük bir küstahlıkla Yemen'i kendi çıkarları için kullanıyor. Bir yandan terörist eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçarak Yemenlileri suçluyor. Diğer yandan sanki ateşkes istiyormuş gibi Yemenliler adına konuşarak onların değerini düşürüyor."

Yemen'deki İran destekli Husiler, 20 Eylül'de Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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