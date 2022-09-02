Suudi Arabistan, İran destekli Husilerle bağlantılı 5 Yemenliyi terör listesine aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, İran destekli Husilerle bağlantılı 5 Yemenliyi terör listesine aldı

02.09.2022 11:48
Suudi Arabistan, İran destekli Husilerle bağlantılı 5 Yemenliyi terör listesine aldı

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere destek vermekle suçladığı 5 kişiyi terör listesine aldı.

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere destek vermekle suçladığı 5 kişiyi terör listesine aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı açıklamasında, terörle mücadele ve terörü finanse etme çalışmaları kapsamında Yemen vatandaşı 5 kişinin Suudi Arabistan'daki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Terör listesine alınan Yemenlilerin Mansur Ahmed es-Saadi, Ahmed Ali el-Hamzi, Muhammed Abdülkerim el-Gamari, Zekeriya Abdullah Yahya ve Ahmed Ali el-Cevheri olduğu bildirildi.

Söz konusu kişiler, "İran silahlarını yasa dışı yollarla Yemen'e sokmak, Kızıldeniz'de uluslararası sulardaki kargoları hedef almak ve İran'da daha önce yoğun şekilde askeri alanda eğitim görmekle" suçlandı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

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