Suudi Arabistan: Yemen'de kapsamlı bir barış için tüm çabaları destekliyoruz - Son Dakika

Suudi Arabistan: Yemen'de kapsamlı bir barış için tüm çabaları destekliyoruz

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) önerileri dahil olmak üzere sarf edilen tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Suudi Arabistan: Yemen'de kapsamlı bir barış için tüm çabaları destekliyoruz, System.String[]

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) önerileri dahil olmak üzere sarf edilen tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Bin Selman, 21 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle Twitter'dan paylaştığı mesajında, dünyanın barışa kavuşmasını beklediklerini kaydetti

"Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için ülkedeki barış yanlıları ve dostlarıyla birlikte çalıştıklarını" ifade eden Bin Selman, bu kapsamda Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından sunulan ortak bildiri önerisinin başarıyla tamamlanması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bin Selman, bu çabaların krizin sona ermesine, Yemen'in Körfez ve Arap ülkeleri arasındaki yerine dönmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yemen'deki çatışmanın taraflarından İran destekli Husiler, pazar günü yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine "Yemen'deki askeri varlıklarına son vermeleri ve çatışmaların sona ermesi için müzakerelere başlanılması" çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, krizin sonlanması için BM yetkilileri tarafından sunulan öneride öne çıkan maddeler arasında; ülkede 6 yıldan bu yana devam eden savaşın sona ermesi için en yakın zamanda siyasi müzakerelerin yeniden başlaması ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması yer alıyor.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi adına 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da taraflar arasında bir anlaşma imzalanmıştı. "Hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde tuttukları esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması'nın özellikle güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, temmuz ayı sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Yemen'de kapsamlı bir barış için tüm çabaları destekliyoruz - Son Dakika

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