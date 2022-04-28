Suudi Arabistan, Yemen'deki Başkanlık Konseyine desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen ve bölgede barışın sağlanması için gösterilen tüm çabaları destekleyeceğini yineledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, dün resmi ziyaret için Cidde'ye gelen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile ilk kez bir araya geldi.

Görüşmede Kral Selman, "Suudi Arabistan, Yemen halkına istikrar ve güvenliği sağlayacak Başkanlık Konseyini desteklemekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Yemen resmi haber ajansının haberine göre de Alimi, görüşmede, Suudi Arabistan'ın ülkenin ekonomisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alimi, Suudi Arabistan'ın, Başkanlık Konseyine bölgenin istikrarı için geçiş dönemi görevinde verdiği desteğin önemini vurguladı.

Başkanlık Konseyinin kurulmasının hemen akabinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaklaşa Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolar, ayrıca akaryakıt temini ve kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 1 milyar dolar sunacağını duyurmuştu.