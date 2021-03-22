Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, bu girişimle ilgili bilgi verdi.

Bin Ferhan, girişimin, "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içerdiğini belirtti.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırdı.

Bin Ferhan, girişimin siyasi çözüm için bir fırsat olduğunu ve yürürlüğe konduğunu dile getirdi.