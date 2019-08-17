Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHA'yı düşürdü

24 dakika önce

Yemen'deki İran destekli Husilerin Amran kentinden havalanan insansız hava aracı (İHA) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHA'yı düşürdü, System.String[]
Yemen'deki İran destekli Husilerin Amran kentinden havalanan insansız hava aracı (İHA) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.
Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayımlanan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yazılı açıklamasında, Yemen'in Amran kentinden havalanan İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
İHA'nın hedefine ilişkin bilgi verilmedi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söylemişti.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Suudi Arabistan, Amran, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:19 Kaynak: AA
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