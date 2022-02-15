Suudi Arabistan, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması isteğini teyit etti - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen krizine siyasi çözüm bulunması yönündeki arzusunu teyit ederek, İran destekli Husileri "barış çağrılarını reddetmekle" suçladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın "Körfez girişimi, Husilerin de katıldığı 2014'teki Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları" çerçevesinde Yemen krizine siyasi çözüm bulunması yönündeki arzusunu teyit ettiği kaydedildi.

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na yapılan saldırının "uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu" olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yemen'deki Husilerin barış çağrılarını reddettiği ve ihlallerini sürdürdüğü" ifade edildi.

Abha Havalimanı'na düzenlenen İHA'lı saldırı

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan 10 Şubat'ta yapılan açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'na gönderilen İHA'nın imhası sırasında farklı uyruklardan 12 sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Abha Havalimanı'nda önemli bir askeri noktayı Kasıf 2 tipi İHA ile hedef aldıklarını belirterek, saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.