Suudi Arabistan yeni 17 korona vak'ası - Son Dakika
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Suudi Arabistan yeni 17 korona vak'ası

6 saat önce

Suudi Arabistan'da 17 korona vak'ası daha kaydedilmesiyle toplam vak'a sayısı 62'ye yükseldi.

Suudi Arabistan yeni 17 korona vak'ası, System.String[]

Suudi Arabistan'da 17 korona vak'ası daha kaydedilmesiyle toplam vak'a sayısı 62'ye yükseldi.

Korona virüsü yayılmaya devam ederken Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı 17 korona virüsü vak'asının daha tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yeni vak'alar ile ilgili verdiği bilgilere göre, vak'alardan birinin korona virüsü taşıyan bir kişi ile temas halinde olduğu kaydedildi. İkinci vak'anın Portekiz'den gelen bir vatandaş olduğu, üçüncü vak'anın ise İran'dan gelen bir kadın, dördüncü vak'anın Türkiye'den gelen ve 5 gün önce Lübnan'da geçen bir vatandaş olduğu, 2 vak'anın ise Irak'tan dönen Suudi Arabistanlı oldukları, diğer vak'aların da Mısır'dan gelenler olduğu aktarıldı. Suudi Arabistan'da yeni vak'aların ortaya çıkmasıyla korona virüs vak'a sayısı 62'ye yükseldi.

Vak'aların Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edildiği ve karantina altında alındığı öğrenildi.

(İHA)

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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