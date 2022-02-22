Suudi Arabistan yeni "kuruluş gününü" kutluyor - Son Dakika

Geçen ay ülkenin kuruluş tarihini 1932'den 1727'ye çeken ve 22 Şubat'ı "kuruluş günü" ilan eden Suudi Arabistan, bir dizi kutlamalara sahne oldu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 1727 yılında İmam Muhammed bin Suud tarafından ilk Suudi devletinin kurulduğu 22 Şubat'ın ülke genelinde 'kuruluş günü' olarak kutlandığı ifade edildi.

Kuruluş gününün, Suudi Arabistan devletinin kuruluşundan bu yana geçen üç asır boyunca yaşanan ve kitaplarda ölümsüzleştirilen olayların anılması için bir fırsat olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'da "kuruluş günü" münasebetiyle önemli bina ve yollar bayraklarla süslenirken, bir dizi kültürel ve sanatsal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Arap ülkelerinden Suudi Arabistan'a tebrik mesajları

Mısır, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman, Bahreyn ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a ülkenin "kuruluş günü" münasebetiyle tebrik mesajları gönderildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi halkına "ülkenin kuruluş günü münasebetiyle tebriklerini" sundu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Ürdün Kralı 2. Abdullah "kuruluş günü" dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman'a tebrik telgrafı gönderdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın refahının ve yükselişinin devam etmesi, güvenlik ve huzur içinde olması dileğinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kral Selman'a ülkesinin "kuruluş günü" vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi. Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Halid bin Halife de Kral Selman'a gönderdikleri telgraflarla tebriklerini iletti.

Suudi Arabistan'ın kuruluş tarihi "22 Şubat 1727" olarak ilan edildi

Modern dönem Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932'de kurulmuş, ilk Kral da Abdulaziz bin Abdurrahman olmuştu.

Ancak 27 Ocak'ta yayınlanan ve Kral Selman'ın imzasını taşıyan kararnameyle, ülkenin kuruluş tarihinin 1932'den 1727'ye çekildiği duyurulmuştu.

Kararnamede, "İlk Suudi devletinin kuruluşu Şubat 1727'ye denk geldiği için 22 Şubat'ın 'kuruluş günü' olarak kabul edilerek resmi tatil ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu kararnamenin, devletin kökleriyle duyulan gurur ve vatandaşların üç asır önceki Muhammed bin Suud dönemi yöneticilerine olan derin bağlılığından hareketle çıkartıldığı aktarılmıştı.