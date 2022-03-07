Suudi Arabistan: Yerli insansız hava aracı üretmeye çalışıyoruz - Son Dakika

Suudi Arabistan Suudi Askeri Sanayi Şirketi CEO'su Velid Ebu Halid, ülkesinin silahlı kuvvetlerinde kullanılmak üzere, insansız hava araçlarının yerli üretimi için çalışma yürüttüklerini duyurdu.

Resmi haber kanalına konuşan Ebu Halid, çalışmaların Suudi Endüstrileri Genel Otoritesi'nin de aralarında bulunduğu yerli şirketlerin katılımıyla yaptığını söyledi.

Ebu Halid, üretilecek İHA'nın tasarımının yüzde yüz Suudi Arabistanlılar tarafından yapılacağını ve silahlı kuvvetler tarafından kullanılacağını kaydetti.

Açıklamanın, ülkenin başkenti Riyad'da dün başlayan ve 9 Mart'a kadar sürecek olan Dünya Savunma Fuarı (WDS) etkinlikleri sırasında yapılmış olması dikkati çekti.

WDS internet sitesinde fuara teşvik eden sebepler arasında, "ülkenin gelecek 10 yıl içinde yerlilik oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarma, savunma sanayindeki harcamalarını yeniden dengeleme, küçük ve orta ölçekli kuruluşların oynadığı rolü geliştirme planı" olduğunun altı çizilmişti.