Suudi Arabistan, Yeşil Yaşam Tarzını Teşvik Edecek Yeni Kent Tasarımını Açıkladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Yeşil Yaşam Tarzını Teşvik Edecek Yeni Kent Tasarımını Açıkladı

26.07.2022 15:17
Suudi Arabistan, Yeşil Yaşam Tarzını Teşvik Edecek Yeni Kent Tasarımını Açıkladı

CİDDE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Pazartesi günü, çevresel krizlere karşı yeşil bir yaşam tarzını teşvik edecek bir kent tasarımı olan THE LINE'ı açıkladı.

CİDDE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Pazartesi günü, çevresel krizlere karşı yeşil bir yaşam tarzını teşvik edecek bir kent tasarımı olan THE LINE'ı açıkladı. Veliaht Prens, Suudi Haber Ajansı'na, 200 metre genişliğinde, 170 kilometre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 500 metre yükseklikte olacak şekilde tasarlanan kentin, insanları ilk sıraya koyan ve çevredeki doğayı korurken benzeri görülmemiş bir kentsel yaşam deneyimi sağlayan bir medeniyet devrimi olacağını söyledi. Tasarım, kentsel toplulukların gelecekte yollardan, arabalardan ve emisyonlardan nasıl arınacağını somutlaştırıyor. Tasarıma göre, sakinler, kentin bir ucundan diğer ucuna 20 dakikada gidecek bir yüksek hızlı trene ek olarak beş dakikalık bir yürüyüşle tüm tesislere erişebilecek. Tasarım, yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak, doğayı kalkınmanın önüne koyacak ve arazinin yüzde 95'inin korunmasına katkıda bulunacak. THE LINE nihayetinde 9 milyon kişiyi ağırlayacak ve 34 kilometrekarelik bir alana inşa edilecek. Xinhua'ya, şu anda 10'dan fazla ülkeden proje ekiplerinin projenin inşasına katıldığını belirten Suudi Veliaht Prensi, bu tasarımı gelecekte gerçeğe dönüştürmek için THE LINE'ın inşasına katılan seçkin uluslararası işletmelere ve şirketlere yönelik memnuniyetini de ifade etti. Veliaht Prens, "Kentin dikey katmanlı topluluklarına yönelik tasarımlar, geleneksel düz, yatay şehirlere meydan okuyacak ve doğanın korunması ve insan yaşanabilirliğinin artırılması için bir model oluşturacak" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yeşil Yaşam Tarzını Teşvik Edecek Yeni Kent Tasarımını Açıkladı - Son Dakika

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