Üye Girişi
Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi

04.01.2022 16:49
Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Suudi Arabistan'dan bir heyetin olası yatırım imkanları için Dedeağaç'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Suudi Arabistan'dan bir heyetin olası yatırım imkanları için Dedeağaç'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında, Atina'daki görüşmelerinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında son yıllarda gözlemlenen sık temasların ikili ilişkilerdeki yakınlığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot füze sistemlerinde kullanılan güdümlü hava savunması bataryası göndermesinin Suudi Arabistan'ın güvenliği kadar bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliği için de faydalı bir adım olduğunu ileri sürdü.

Dendias, savunma ve ekonomi alanlarında iş birliği için yeni anlaşmalar üzerinde de çalıştıklarını belirterek, Faysal bin Ferhan Al Suud'a hitaben "Suudi Arabistan'dan bir heyetin, ilgi çekici ve gelişmekte olan bölgedeki yatırım imkanlarını incelemek üzere, yakın bir zamanda Dedeağaç'ı ziyaret etmesine yönelik verdiği sözden ötürü teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Faysal bin Ferhan Al Suud da Dendias ile görüşmelerinde ticaret ve kültür alanında iş birliğine yönelik istişarede bulunduklarını vurgulayarak terörizmle mücadele ve bölge ülkelerindeki siyasi sorunların da görüşmenin gündeminde yer aldığını kaydetti. ???????

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Yunanistan, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi - Son Dakika


Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor!         
16:43
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Yunanistan'a Dedeağaç'ta yatırım imkanlarını inceleme sözü verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement