Suudi Arabistan yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyecek - Son Dakika

Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyeceğini duyurdu.



Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle askıya aldığı hac ve umre ziyaretleri için kararını verdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sene yapılması planlanan hac ziyaretinde korona virüs salgını nedeni ile sadece ülkede ikamet eden Müslümanlara izin verileceği açıklandı. Bakanlık, ziyaretlerin salgın nedeniyle sınırlı sayıda tutulacağını aktardı. Hac ve Umre Bakanlığı, kararın korona virüs salgınının devam etmesi ve küresel halk sağlığının korunması amacı ile alındığını ifade etti.



Suudi Arabistan, 1932 yılında kurulmasından bu yana 68 sene sonra ilk kez hac organizasyonu yapmayacak. Suudi Arabistan, her sene hac ve umre ziyaretlerinden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor.



Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 161 bin 5'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 307'ye ulaştı. - RİYAD