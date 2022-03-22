Suudi Arabistan, yurt dışından gelen yolculara aşı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen yolculara aşı kartı ve negatif sonuçlu PCR testi sonucu ibraz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da Covid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar güncellendi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen yolculara uygulanan aşı kartı ve negatif sonuçlu PCR testi sonucu ibraz zorunluluğunun kaldırıldığı duyurularak, Suudi Arabistan'a gelmeden önce uygulanan karantina şartının da kaldırdığı aktarıldı.

Söz konusu kararın, Covid-19 ile mücadelede ulusal aşı programında hedef nüfusun yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayısının yüzde 4'ün altına düşmesi dikkate alınarak alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının aldığı karar sonrası Suudi Arabistan'a gelecek olan hacı adayları ve umrecilerde kısıtlamasız bir şekilde kutsal toprakları ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

(Muhammed Rabah/İHA)