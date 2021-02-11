Suudi Arabistanlı aktivist Loujain al-Hathloul, yaklaşık 3 yılın ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

Suudi Arabistanlı aktivist Loujain al-Hathloul, yaklaşık 3 yılın ardından serbest bırakıldı

11.02.2021 00:12
Suudi Arabistanlı aktivist Loujain al-Hathloul, yaklaşık 3 yılın ardından serbest bırakıldı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın önde gelen kadın hakları aktivisti Loujain al-Hathloul yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'ın önde gelen kadın hakları aktivisti Loujain al-Hathloul yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından serbest bırakıldı.

Loujain al-Hathloul, Mayıs 2018'de Suudi Arabistan'da gözaltına alınmış ve 2018 Aralık ayında 6 yıl hapis cezası ile yargılanmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları ise, 31 yaşındaki Hathloul'un yargılanmasını terörle mücadele yasaları kapsamında "gayri meşru" olarak nitelendirmişti. Fakat mahkeme, Hathloul'un halihazırda çoğunu yatmış olduğu cezasını 2 yıl 10 ay daha ertelemiş ve ek olarak 5 yıllık seyahat yasağı kararı almıştı.

Hathloul'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hathloul'un yaklaşık 3 yıl hapis yatmasının ardından, serbest bırakıldığı kaydedildi. Hathloul'un kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın aktivistin resmini paylaşarak, "Loujain evde" ifadesini kullandı.

Hathloul'un bir diğer kız kardeşi Alia ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, Hathloul'un Suudi Arabistan'daki ailesinin evinde olduğunu aktararak, "Bu hayatımın en güzel günü" dedi.

HATHLOUL İŞKENCEYE MARUZ KALDI

İnsan hakları grupları ve Hathloul'un ailesi, kadınların araba kullanması ve Suudi Krallığın erkek vesayet sistemini sona erdirmek için kampanya yürüten Hathloul'un, hapiste elektrik şoku, basınçlı su ile havasız bırakılarak sorgu, kırbaç ve cinsel taciz dahil olmak üzere birçok işkenceye maruz kaldığına dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN İŞKENCE İDDİALARINI REDDETTİ

Suudi yetkililer ise ailenin suçlamalarını reddederken, aile tarafından dün yapılan açıklamada, temyiz mahkemesinin Hathloul'un hapishanede işkence gördüğü iddiasını delil yetersizliği gerekçesiyle reddettiğini kaydetti.

BİDEN'DAN SUUDİ KRALLIĞA ÇAĞRI

Beyaz Saray'dan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'dan kadın hakları aktivistleri ve diğer siyasi tutukluları serbest bırakmak da dahil olmak üzere insan hakları sicilini iyileştirmesini beklediğini kaydetmişti.

Birçok kadın hakları aktivistleri ile birlikte gözaltına alınan Hathloul, Suudi Arabistan siyasi sistemini değiştirmeye çalışmak ve ulusal birliğe zarar vermek gibi suçlardan mahkum edilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise, Hathloul'un mahkumiyeti, "Adaletin alay konusu" olarak nitelendirilmişti.

(İHA)

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Kadın Hakları, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı aktivist Loujain al-Hathloul, yaklaşık 3 yılın ardından serbest bırakıldı - Son Dakika


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