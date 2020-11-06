Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor - Son Dakika

Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor

06.11.2020 14:07
Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor, System.String[]

Suudi Arabistanlı aktivistler, kendisinden bir süredir haber alınamayan tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un akıbetinin açıklanmasını istedi.

Suudi Arabistanlı aktivistler, kendisinden bir süredir haber alınamayan tutuklu kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'un akıbetinin açıklanmasını istedi.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada, 11 gündür açlık grevini sürdüren Luceyn el-Hezlul'dan bir süredir haber alınamadığı, ailesiyle iletişiminin engellendiği belirtildi.

Hezlul'un akıbetinin bir an önce açıklanması ve hayatını tehdit eden bir tehlikeye maruz kalmadan derhal serbest bırakılması talep edilen açıklamada, tüm aktivistlere sosyal medyada "Luceyn el-Hezlul nerede" etiketiyle gündem oluşturma çağrısı yapıldı.

Suud makamlarından konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Hezlul'un kız kardeşi Alya el-Hezlul, 26 Ekim'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Luceyn'in, hapishane yönetiminin, ailesiyle görüşmesini engellemesini protesto için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Twitter, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı aktivistler, açlık grevindeki tutuklu Hezlul'dan haber almak istiyor - Son Dakika


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