Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistanlı Aktivistler Hakim Karşısına Çıktı

Suudi Arabistanlı Aktivistler Hakim Karşısına Çıktı

30 dakika önce

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıldan bu yana gözaltında tutulan yaklaşık 10 kadın aktivist hakim karşısına çıktı.

Suudi Arabistanlı Aktivistler Hakim Karşısına Çıktı, System.String[]
Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıldan bu yana gözaltında tutulan yaklaşık 10 kadın aktivist hakim karşısına çıktı.

İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yansımalarının sürdüğü Suudi Arabistan'da, gözler kadın aktivistlerin yargılanacağı duruşmaya çevrildi. Aralarında tanınmış Suudi kadın aktivist Loujain el Hathloul, Aziza el-Yusuf, Eman el-Nafjan ve Hatoon El-Fassi'nin bulunduğu yaklaşık 10 kadının davası başladı. Geçtiğimiz yıldan beri gözaltında tutulan kadın aktivistler, bu süre zarfında kötü muameleye maruz kaldıklarını, işkence gördüklerini, elektrik şoku, kırbaçlama ve tacize uğraklarını belirtti. Suudi yetkililer ise bu iddiaları reddetti. Loujain Hatloul'un kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davanın Riyad'daki ihtisas mahkemesinde gerçekleştirileceğini belirterek, mahkemenin terör davalarıyla ilgilendiğini söyledi.

28 AB üyesi de dahil olmak üzere üç büyük ülke, geçtiğimiz hafta Riyad'a aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiliz mevkidaşı da son ziyaretleri esnasında konuyu Suudi yetkililerle konuştuklarını açıklamıştı. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Riyad, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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