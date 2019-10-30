Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması ertelendi
Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması ertelendi

Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması ertelendi

48 dakika önce

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın bugün yapılması beklenen karar duruşması 27 Kasım'a ertelendi.

Suudi Arabistanlı alim Avde'nin karar duruşması ertelendi, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın bugün yapılması beklenen karar duruşması 27 Kasım'a ertelendi.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bugün Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının 27 Kasım'a ertelendiğini belirtti.

Abdullah Avde, söz konusu ertelemenin, mahkemedeki manipülasyonlar ve hakimlerin değişimi sonucu babasının maruz bırakıldığı birtakım ihlallerin devamı olduğunu ifade etti.

Daha önce yaptığı açıklamada Abdullah, 10 Ekim'de babasının Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının gerekçe gösterilmeksizin 30 Ekim'e ertelendiğini belirtmişti

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti


Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı.

Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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