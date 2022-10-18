Suudi Arabistanlı Büyükelçi, BM Yemen Özel Temsilcisi ile "Yemen'deki ateşkesi" görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistanlı Büyükelçi, BM Yemen Özel Temsilcisi ile "Yemen'deki ateşkesi" görüştü

18.10.2022 02:59
Suudi Arabistanlı Büyükelçi, BM Yemen Özel Temsilcisi ile "Yemen'deki ateşkesi" görüştü

Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemendeki ateşkesin genişletilmesi ve uzatılmasını görüştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemendeki ateşkesin genişletilmesi ve uzatılmasını görüştüğünü açıkladı.

Büyükelçi Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile görüştüğünü belirtti ancak görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Al Cabir, Grundberg ile ateşkesin Yemen halkına olumlu yansımalarını görüştüklerini ifade etti.

Büyükelçi Al Cabir, "Görüşmede Grundberg'e, Suudi Arabistan'ın BM'nin Yemen'deki ateşkesi uzatma ve genişletme çabalarına desteğinin sürdüğünü vurguladım." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı Büyükelçi, BM Yemen Özel Temsilcisi ile 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü - Son Dakika

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