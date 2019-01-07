Suudi Arabistanlı Genç Kız Tayland'dan Sınır Dışı Edilmeyecek
1 saat önce
Suudi Arabistanlı 18 yaşındaki bir kadının Tayland üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışırken başkent Bangkok'ta Suudi diplomatlarca pasaportuna el konuldu.
Suudi Arabistanlı 18 yaşındaki bir kadının Tayland üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışırken başkent Bangkok'ta Suudi diplomatlarca pasaportuna el konuldu. Tayland yönetimi, genç kadının ülkesine iade edilmeyeceğini bildirdi…
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:46 Kaynak: Youtube
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