Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistanlı Genç Kız Tayland'dan Sınır Dışı Edilmeyecek

Suudi Arabistanlı Genç Kız Tayland'dan Sınır Dışı Edilmeyecek

1 saat önce

Suudi Arabistanlı 18 yaşındaki bir kadının Tayland üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışırken başkent Bangkok'ta Suudi diplomatlarca pasaportuna el konuldu.

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Suudi Arabistanlı 18 yaşındaki bir kadının Tayland üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışırken başkent Bangkok'ta Suudi diplomatlarca pasaportuna el konuldu. Tayland yönetimi, genç kadının ülkesine iade edilmeyeceğini bildirdi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:58 

Avustralya, Bangkok, Tayland, Dünya
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