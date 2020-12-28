Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı - Son Dakika

Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı

28.12.2020 13:51
Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Muhammed el-Kahtani'nin (55), hapishanede açlık grevine başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Muhammed el-Kahtani'nin (55), hapishanede açlık grevine başladığı belirtildi.

Hukukçu, akademisyen ve aktivistler tarafından oluşturulan insan hakları örgütü Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyetinin (Hasm) kurucularından Kahtani'nin eşi Meha, Twitter hesabından grevi duyurdu.

Meha, kocasının en temel haklarından mahrum bırakılması nedeniyle birkaç gün önce açlık grevine başladığını, kendisiyle iletişimleri kesildiği için durumu hakkında herhangi bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

Mart 2013'te gözaltına alınan Kahtani'ye, insan hakları faaliyetlerine ilişkin yöneltilen suçlamalar nedeniyle 10 yıl hapis ve 10 yıl seyahat yasağı cezası verilmişti.

Kahtani, daha önce düzenlediği seminerlerde Suudi Arabistan'daki hapishanelerde ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkati çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik İşler Enstitüsü'nde de daha önce görev yapan ekonomi profesörü Kahtani, ABD'deki Indiana Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı.

Kahtani, anayasal krallık talebinin önemli savunucularından insan hakları aktivisti, hukukçu aynı zamanda Hasm Cemiyetinin kurucularından olan ve Nisan 2020'de cezaevinde tıbbi ihmal sebebiyle öldüğü ifade edilen Abdullah el-Hamid'in yakın arkadaşıydı.

Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyeti (Hasm)

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren "Sivil ve Siyasi Haklar Cemiyeti", 2009 yılında 11 hukukçu, akademisyen ve aktivist tarafından kuruldu.

Cemiyetin hedefi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi temelinde, insan hakları alanında bir bilinç oluşturmak olarak açıklanmıştı ancak Riyad Ceza Mahkemesi 9 Mart 2013'te Cemiyeti kapatmış ve mallarına el koymuştu.

Liberal ve muhafazakarlar, tüm siyasi ve ideolojik farklılıkları bir kenara koyarak ortak taleplerde birleşmiş ancak rejim buna da geçit vermemişti.

Cemiyetin kurucularından çoğu, hapis cezasına mahkum edilmişti.

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Sivil, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı "ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı         
13:35
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada         
13:07
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
12:06
Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi         
11:51
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu         
10:44
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 13:56:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti, hapishanede açlık grevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei