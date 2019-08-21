Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
2 dakika önce
Suudi Arabistan'da kadınların, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu.
Suudi Arabistan'da kadınların, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25
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