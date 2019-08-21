Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
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Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

2 dakika önce

Suudi Arabistan'da kadınların, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek, System.String[]
Suudi Arabistan'da kadınların, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:25 
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