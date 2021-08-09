Üye Girişi
Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika

Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor

09.08.2021 07:50

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapan Türk karate hakemi Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcu Tareq Hamedi'yi diskalifiye etmesi üzerine sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini açıkladı. Hamedi'nin diskalifiye edilmesi kararını tek başına vermediğini aktaran Kobaş, "Maçın yan hakemlerini toplayarak değerlendirdik, onlar da aynı kanaatteydi. Doktorların ve hakemlerin ortak kararını uygulamak orta hakem olarak bana düştü" dedi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Kobaş, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirtti. Kobaş, Suudi Arabistanlı Tareq Hamedi ile İranlı Sajad Ganjzadeh arasındaki +75 kilo finalinde hakem paneli ile doktorların verdikleri kararın arkasında olduğunu vurguladı.

TAVSİYE ÜZERİNE DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI

Final mücadelesinde Ganjzadeh, Hamedi'nin tekmesiyle yere düşmüş ve maça devam edememişti. Görevli doktor ve Dünya Karate Federasyonu doktorunun tavsiyesi üzerine Ganjzadeh maça devam edememiş, bunun üzerine Hamedi "hansoku" (diskalifiye) edilmişti.

Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor

KOBAŞ: KARARI TEK BAŞIMA VERMEDİM

Hamedi'nin diskalifiye edilmesi kararını tek başına vermediğini aktaran Kobaş, "İranlı sporcu yerde yatarken ilk müdahaleyi yapan doktor hem el işaretleri hem de sözlü olarak maça devam edemeyeceğini orta hakem olarak bana aktardı. Ayrıca Dünya Karate Federasyonu doktoru da devam edemez işareti yaptı. Maçın yan hakemlerini toplayarak değerlendirdik, onlar da aynı kanaatteydi. İranlı karateci müsabaka alanını sedye ile terk ettiği için kurallar gereği Suudi sporcu 'hansoku' oldu. Doktorların ve hakemlerin ortak kararını uygulamak orta hakem olarak bana düştü" ifadelerini kullandı.

KOBAŞ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

Maç sonunda sosyal medya hesaplarına 300 bini aşkın mesaj ve yorum bırakıldığını belirten Kobaş, bu mesajlar arasında ölüm tehditleri olduğunu da ifade etti.

Tehditlerin eşi ve oğluna da ulaştığını aktaran deneyimli hakem, şunları kaydetti:

"Ayrıca sosyal medya hesaplarıma sistemli olarak saldırılar yapılıyor. Hesapları ele geçirmek için uğraşıyorlar. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Ancak haklı olduğumuzu bildiğim için vicdanım rahat."

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alan 14 Türk hakemden biri olan Kobaş, Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında eleme maçları haricinde sekiz finalin üçünü yönetme başarısı gösterdi. Avrupa ve Dünya Hakem Kurulu Üyesi Kobaş, ayrıca iki yarı final ve bir bronz madalya maçında da tatamiye çıktı.

Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları, Olimpiyat, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

08:00 "Diliniz tutulacak" diyen Şahan Gökbakar, yangında küle dönen ormanların son halini paylaştı Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı 00:39 Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı 00:04 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor 22:16 Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı 21:44 Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti 20:12 Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi 19:13 Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bulun şu tedaviyi Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı 18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden geri çekilme süreci aynen devam edecek Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi ABD'nin planlarını değiştirmedi! Ülkeden geri çekilme süreci aynen devam edecek         
08:19
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum 235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum         
07:47
Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler         
00:32
Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz         
22:37
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi         
22:09
Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı         
21:26
Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum         
19:44
Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
18:42
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 08:42:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıklayan Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement