Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde hapiste görme ve işitme kaybı yaşıyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin (63) oğlu Abdullah el-Avde babasının cezaevinde görme ve işitme kaybı yaşadığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan muhalif Abdullah el-Avde, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hapishane doktoru, babama görme ve işitme yetisinin yaklaşık yarısını kaybettiğini iletti. Hala ona acı çektiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Babasının 9 Eylül 2017'de kendi Twitter hesabından yazdığı "Allah'ım kalpleri birbirine yakınlaştır" yönündeki duasını paylaşarak, "Kalplerin yakınlaşması, halkların faydası için dua etmesi bu insanın özgürlüğüne mal oldu. Onun baskı ve işkence görmesine, tedaviden mahrum kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Avde, babasının gözaltına alındığı üç yıldan uzun süredir tek kişilik hücrede tutulduğunu hatırlattı.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından açıklama gelmedi.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan din alimi Selman el-Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.