Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi "Riyad'ın talepleri" - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi "Riyad'ın talepleri"

06.06.2022 16:46
Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi "Riyad'ın talepleri"

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi İbrahim en-Nahhas, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeye ziyaretinin, "Riyad'ın taleplerini yerine getirecek adımların atılması amacıyla" ertelendiğini söyledi.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi İbrahim en-Nahhas, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeye ziyaretinin, " Riyad'ın taleplerini yerine getirecek adımların atılması amacıyla" ertelendiğini söyledi.

Nahhas, devlet televizyonu El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın bu ay içinde Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin erteleneceğine dair ABD medyasında yer alan iddialara değindi.

"Aslında ABD'nın erteleme adımı, Suudi Arabistan'ın talepleri yerine getirme işlemleri tamamlansın diye atıldı." diyen Nahhas, söz konusu ziyaret programının Suudi Arabistan ve bölge çıkarları doğrultusunda organize edildiğini dile getirdi.

Biden'ın Riyad'a yapacağı ziyaretin hem bölgeye hem Suudi Arabistan ile ABD'ye faydalı olacağını savunan Nahhas, "Bu nedenle Suudi Arabistan olarak, ortak çıkarların yanı sıra bölgenin güven, barış ve istikrarına hizmet eden herkesle çalışmaya varız." dedi.

Suudi Arabistanlı yetkili Nahhas, taleplerin ne olduğuna dair ise detay vermedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve ziyaretle ilgili iddialar

Biden, 2020 başkanlık yarışında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle bu ülkeye "parya" muamelesi yapacağı sözü vermişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı.

Bir süredir mesafeli görülen Suudi Arabistan ve ABD arasında Biden'ın Riyad'ı ziyaret edeceğine dair söylentilerle birlikte son iki haftada bazı parlamenterler ve yetkililer düzeyinde temaslar olmuştu.

NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, "ABD Başkanı'nın bu ay içinde Suudi Arabistan ve İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretlerin temmuza ertelendiği" öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500
ISS'ye rakip: Çin'in kendi uzay istasyonu için geri sayım başladı ISS'ye rakip: Çin'in kendi uzay istasyonu için geri sayım başladı Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi 'Riyad'ın talepleri' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi "Riyad'ın talepleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement