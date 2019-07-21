Son Dakika Haberleri: Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi
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Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

58 dakika önce

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi, System.String[]
Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.

İlgi gören etkinliklerden birisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) onayıyla düzenlenen plaj futbolu turnuvasına oldu. 4 gün süreden uluslararası turnuvaya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Çin, Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkeler katıldı. Şampiyon ise oldukça çekişmeli geçen finalde Mısır'ı uzatmalarda 5-4 mağlup eden Umman oldu.
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Suudi Arabistan, Mısır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:22 
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