Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi
43 dakika önce
Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor.
Suudi Arabistan
NEOM projesinin bir dünya spor
merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47
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