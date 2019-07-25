Son Dakika Haberleri: Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi
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Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi

43 dakika önce

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor.

Suudi Arabistan NEOM projesinin bir dünya spor merkezi haline gelmesi için çaba sarfediyor. 17-20 Temmuz tarihlerinde burada su kayağından, plaj futboluna bir çok spor müsabakası düzenlenirken 16 ülkeden sporcular yarıştı.
Suudi Arabitan'ın NEOM sahillerinde plaj futbolu ve su sporları keyfi
Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 
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