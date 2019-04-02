Son Dakika Haberleri: Suudi Aramco, Apple'ı Geçerek Dünyanın En Karlı Şirketi Oldu

Suudi Aramco, Apple'ı Geçerek Dünyanın En Karlı Şirketi Oldu

1 saat önce

– Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Suudi Aramco 2018 yılında 11 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Suudi Aramco, Apple'ı Geçerek Dünyanın En Karlı Şirketi Oldu, System.String[]
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Suudi Aramco 2018 yılında 11 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Suudi Aramco'nun yıllık geliri, 2018 yılında 59.53 milyar dolar gelir elde eden Apple'ın 51.47 milyar dolar daha yüksek oldu.

Suudi Aramco'nun 10 milyar dolarlık tahvil ihraç etmek için açıkladığı belgeye göre, firma 2018 mali yılında 111 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın en yüksek gelire sahip şirketi oldu.

Suudi Aramco 2018 mali yılında, J.P. Morgan Chase, Alphabet, Facebook ve Exxon Mobile'ın toplam geliri olan 106 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Moody's, şirketin büyük gelirine rağmen devlet ekonomisine olan bağı sebebiyle, en yüksek kredi derecelendirme notu yerine A1 notu ile derecelendirdi.

Moody's kıdemli derecelendirme görevlisi Rehan Akbar, "Şirketin Suudi Arabistan devleti ile önemli düzeyde bağı olduğu için şirketin kredi notunu ülkenin kredi notu ile sınırlandırma kararı aldık" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:58 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Apple, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Aramco, Apple'ı Geçerek Dünyanın En Karlı Şirketi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]