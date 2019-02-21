Son Dakika Haberleri: Suudi Aramco, Çin'de İki Ayrı Tesise Yatırım Yapacak

Suudi Aramco, Çin'de İki Ayrı Tesise Yatırım Yapacak

1 saat önce

– Suudi Aramco, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın bu haftaki ziyareti sırasında iki Çin petrol arıtma ve petrokimya tesisine yatırım yapmak için geçici anlaşmalar imzalayacağını duyurdu.

Suudi Aramco, Çin'de İki Ayrı Tesise Yatırım Yapacak, System.String[]
– Suudi Aramco, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman'ın bu haftaki ziyareti sırasında iki Çin petrol arıtma ve petrokimya tesisine yatırım yapmak için geçici anlaşmalar imzalayacağını duyurdu.

Aramco'nun üst düzey yöneticilerinin dahil olduğu Suudi Arabistan heyeti, iki günlük bir ziyaret için Perşembe günü Pekin'e gitti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın, Çin eyaleti Liaoning'de bir ortak girişimle rafineri ve petrokimya projesi inşa etmek için Çin savunma şirketi Norincoto ile bir anlaşma imzalayağı belirtildi.

Konuya yakın kaynaklar ayrıca, Aramco'nun Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir rafineri ve petrokimya kompleksi inşa eden Zhejiang Petrochemical'da bir azınlık hissesi edinme planını resmi hale getirmesinin beklendiğini söylediler. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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