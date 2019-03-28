Son Dakika Haberleri: Suudi Aramco'dan Sabıc Satınalmasını Fonlamak İçin 10 Milyar Dolarlık Tahvil

Suudi Aramco'dan Sabıc Satınalmasını Fonlamak İçin 10 Milyar Dolarlık Tahvil

1 saat önce

– Suudi Arabistan'ın resmi petrol şirketi Suudi Aramco, 69.1 milyar dolarlık Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) satınalması için, gelecek haftadan itibaren 10 milyar dolar değerinde tahvili piyasaya süreceğini duyurdu.

Suudi Aramco'dan Sabıc Satınalmasını Fonlamak İçin 10 Milyar Dolarlık Tahvil, System.String[]
–   Suudi Arabistan'ın resmi petrol şirketi Suudi Aramco, 69.1 milyar dolarlık Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) satınalması için, gelecek haftadan itibaren 10 milyar dolar değerinde tahvili piyasaya süreceğini duyurdu.

Söz konusu tahvil, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco'nun piyasa süreceği ilk tahvil olacak ve SABIC satın alması için ön ödeme olarak kullanılacak, ödemenin geri kalanı ise vadeli olarak ödenecek.

Piyasaya sürülecek tahvilller, Suudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Khalid al-Falih'in tahvillerin piyasa sürülmesi öncesinde şirketin petrol ve gaz stokları ile finansal durumunun açıklanacağını söylemesiyle, şirketin finansal durumu hakkında bilgi sağlayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Ekonomi
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