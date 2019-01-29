Son Dakika Haberleri: Suudi Aramco, Hyundai'nin Petrol Şirketinin Yüzde 20'sini Satın Alacak

Suudi Aramco, Hyundai'nin Petrol Şirketinin Yüzde 20'sini Satın Alacak

1 saat önce

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, Güney Kore’de Hyundai’nin petrol şirketinin yaklaşık yüzde 20 hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, Güney Koreli Hyundai’nin petrol şirketi Hyundai Oilbank’in yaklaşık beşte-bir hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Anlaşmanın gelecek hafta imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Aramco, Hyundai Ağır Sanayi’den sonra şirketin […]The post Suudi Aramco, Hyundai’nin petrol şirketinin yüzde 20’sini satın alacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suudi Aramco, Hyundai'nin Petrol Şirketinin Yüzde 20'sini Satın Alacak, System.String[]
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Güney Kore'de Hyundai'nin petrol şirketinin yaklaşık yüzde 20 hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Güney Koreli Hyundai'nin petrol şirketi Hyundai Oilbank'in yaklaşık beşte-bir hissesini 1,6 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Anlaşmanın gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Aramco, Hyundai Ağır Sanayi'den sonra şirketin ikinci büyük hissedarı olacak. Hisselerini halka arza hazırlanan Suudi Arabistan devletine ait Aramco, Asya pazarında da müşteri ve ortaklarını artırmayı hedefliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 

Güney Kore, Suudi Arabistan, Sektörel
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