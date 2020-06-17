Suudi Aramco SABIC'i 69.1 milyar dolara aldı - Son Dakika

Suudi Aramco SABIC'i 69.1 milyar dolara aldı

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, Suudi Temel Endüstriler Şirketi'ni (SABIC) Kamu Yatırım Şirketi'nden 69.1 milyar dolara karşılık gelen 259.125 milyar Suudi Riyali karşılığında satın aldığını Çarşamba günü yaptığı açıklama ile doğruladı.

Suudi Aramco SABIC'i 69.1 milyar dolara aldı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, Suudi Temel Endüstriler Şirketi'ni (SABIC) Kamu Yatırım Şirketi'nden 69.1 milyar dolara  karşılık gelen 259.125 milyar Suudi Riyali karşılığında satın aldığını Çarşamba günü yaptığı açıklama ile doğruladı.

Aramco'nun CEO'su Amid Nasser yaptığı açıklamada, petrol kaynaklarının işletilmesi ve petrokimyasalların üretiminin, SABIC'in kimyasal platformuyla stratejik entegrasyonunun, büyümeyi destekleyen ve hissedarlara değer katan seçici entegrasyon sinerjileri için fırsatlar yaratacağını vurguladı.Aramco'nun üretim alanlarının genişletilmesini destekleyecek olan bu satın almaya ilişkin anlaşmanın 2019 yılında yapılmasına karşın, Avrupa Birliği'nin onayı nedeniyle bugüne kadar bekletildi. Satın almaya ilişkin ödemeler 2025 yılında başlayarak, 2028 yılına kadar sürecek.


Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Suudi Aramco SABIC'i 69.1 milyar dolara aldı - Son Dakika Ekonomi

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