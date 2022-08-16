Suudi Aramco Uzmanı, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Olasılıkları Konusunda İyimser - Son Dakika
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Suudi Aramco Uzmanı, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Olasılıkları Konusunda İyimser

16.08.2022 16:37
Suudi Aramco Uzmanı, Çin ile Ticaret ve Yatırım İşbirliği Olasılıkları Konusunda İyimser

RİYAD, 16 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan petrol devi Aramco'da endüstriyel yatırım konusunda bir uzman, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ticari ve yatırım işbirliğinin önemli bir artışa tanık olduğunu ve bu alanda gelecekteki işbirliği olasılıklarının iyimser göründüğünü söyledi.

RİYAD, 16 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan petrol devi Aramco'da endüstriyel yatırım konusunda bir uzman, Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ticari ve yatırım işbirliğinin önemli bir artışa tanık olduğunu ve bu alanda gelecekteki işbirliği olasılıklarının iyimser göründüğünü söyledi. Aramco Endüstriyel Yatırım Programları Başkanı Abdallah Al Thaaly yakın tarihli bir röportajda, iki ülkenin ikili ticareti ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmesinden övgüyle söz etti. "Çin'i pek çok kez ziyaret ettim ve her ziyaretimde büyük bir büyüme gördüm. Çin artık ticaret ve kültürde bir dünya lideridir" diyen Al Thaaly, ilk Çin gezisini 2003 yılında ülkenin güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletindeki Fujian Rafineri ve Petrokimya Şirketi'ne yaptığını sözlerine ekledi.

Al Thaaly'e göre Fujian rafinerisi, Suudi Arabistan'daki Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi ya da Yasref rafinerisi gibi diğer Suudi-Çin ortak girişimleriyle birlikte, iki ülke arasındaki başarılı işbirliğine tanıklık ediyor. Yasref rafinerisinin, bölgenin en iyi inşa edilmiş ve iyi şekilde işletilen projelerinden biri haline geldiğini belirten Suudi uzman, iki ülkenin gelecekte daha başarılı iş ortaklıklarını teşvik etme yeteneklerine sahip olduğunu da söyledi. Al Thaaly, bu arada Riyad'da iki ülke arasında ortak bir girişim olan Suudi İpek Yolu Endüstriyel Hizmetler Limited Şirketi'nin (SSRIS) Çin yatırımlarını çekmek için önemli bir platform haline geldiğini kaydetti. Ortak girişimin başarısını, Çinlilerin işbirlikçi doğası da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlayan Suudi uzman, "Günümüzde Çin pazarı, Suudi Aramco ürünleri için en büyük pazar ve Çinli tedarikçiler, tedarikçi portföyümüzde büyük bir sayıyı oluşturuyor" dedi. Körfez bölgesinde Çin ürünlerine yönelik artan talebe de değinen Al Thaaly, "Çin, gücü ve tüm dünyaya yüksek kaliteli ürünler ihraç etmesiyle tanınıyor. Buradaki bölge, özellikle Krallık ve şirketimiz Aramco, bundan büyük fayda sağlıyor" dedi. Al Thaaly, özellikle Suudi Yeşil Girişimi ve Ortadoğu Yeşil Girişimi ile Suudilerin yeşil enerjiye yaptığı yatırım konusunu aydınlattı ve her iki girişimin başarısının Çin ile özellikle teknoloji ve ürün tedarikinde çok fazla işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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