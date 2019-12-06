Son Dakika Haberleri: Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü: Trump'la konuşan Kral Suud 'barbarca' dedi
Son Dakika Dünya Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü: Trump'la konuşan Kral Suud 'barbarca' dedi - Son Dakika Dünya

Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü: Trump'la konuşan Kral Suud 'barbarca' dedi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un, bir vatandaşları tarafından ABD'deki hava üssünde düzenlenen saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak tanımladığını aktardı

Suudi asker ABD üssünde 3 kişiyi öldürdü: Trump'la konuşan Kral Suud 'barbarca' dedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un, bir vatandaşları tarafından ABD'deki hava üssünde düzenlenen saldırıyı "barbarca bir eylem" olarak tanımladığını aktardı.


Trump, bu sabah Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:43 
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