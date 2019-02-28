Suudi Bakan Cubeyr'den Pakistan'a Ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr, temaslara bulunmak üzere bugün Pakistan'ı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr, temaslara bulunmak üzere bugün Pakistan'ı ziyaret edecek.



Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr'in temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Kreyşi, "Suudi Bakanın Pakistan'a hareket etmek üzere ülkesinden ayrıldığı bilgisini aldım. Cubeyr, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan önemli mesaj getirecek" ifadelerini kullandı.



Veliaht Prens Selman, bu ay başında Pakistan'ı ziyaret etmiş ve ziyareti sırasında Pakistan ile 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalamıştı. - İSLAMABAD

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