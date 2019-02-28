Son Dakika Haberleri: Suudi Bakan Cubeyr'den Pakistan'a Ziyaret

Suudi Bakan Cubeyr'den Pakistan'a Ziyaret

1 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr, temaslara bulunmak üzere bugün Pakistan'ı ziyaret edecek.

Suudi Bakan Cubeyr'den Pakistan'a Ziyaret, System.String[]
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr, temaslara bulunmak üzere bugün Pakistan'ı ziyaret edecek.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr'in temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Kreyşi, "Suudi Bakanın Pakistan'a hareket etmek üzere ülkesinden ayrıldığı bilgisini aldım. Cubeyr, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan önemli mesaj getirecek" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Selman, bu ay başında Pakistan'ı ziyaret etmiş ve ziyareti sırasında Pakistan ile 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalamıştı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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