Suudi Bakan Cubeyr: "İran'ın tavrı kabul edilemez"

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İran, CIA'ye çalıştığı iddiasıyla tutukladığı şüpheliler hakkında kararı verdi: Bazıları idam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imza attı, Tarım ve Orman Bakanlığındaki kritik isimler görevden alındı

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Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimi önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı