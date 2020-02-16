Suudi Bakan'dan "İsrail'le normalleşme Filistin'le barış anlaşmasına bağlı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Bakan'dan 'İsrail'le normalleşme Filistin'le barış anlaşmasına bağlı' açıklaması - Son Dakika

Suudi Bakan'dan "İsrail'le normalleşme Filistin'le barış anlaşmasına bağlı" açıklaması

7 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesi ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Filistinlilerle barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Suudi Bakan'dan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesi ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Filistinlilerle barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğunu söyledi.

56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Ferhan, İsrail merkezli Maariv Gazetesi muhabirinin, "yakın zamanda Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde bir gelişmeye tanık olunup olunmayacağı" yönündeki sorusuna, "İsrail ile normalleşme Filistin koşullarına uygun barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı." cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, önceki gün, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planında olumlu unsurlar bulunduğunu ve müzakerelerin temeli olabileceğini söylemişti.

Filistinli gruplar, Cubeyr'in açıklamasına tepki göstermişti.

Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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