Suudi Bakan'dan "Kaşıkçı'nın Öldürülmesi Emrini Veliaht Prens Vermedi" Açıklaması

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan 'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın vermediğini savundu.Cubeyr, Washington 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için "verilen herhangi bir emir yok." dedi. New York Times gazetesinde yer alan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı kurşunla tehdit ettiği yönündeki habere ilişkin ise Cubeyr, isimsiz kaynaklara dayandırılan haberler hakkında yorum yapmayacağını söyledi.Geçmişte istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlerin bir çoğunun doğru olmadığını gördüklerini öne süren Cubeyr, "Veliaht Prensin emir vermediğini, bunun hain bir operasyon olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı. New York Times, ABD 'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dinlemelere takılan konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bir yıl önce, eleştirilerine son verip ülkeye dönmezse "bir kurşun" kullanılmasını söylediğini yazmıştı.Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.Cinayette Suudi Arabistan izleriAmerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye 'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.