Suudi Bakan: OPEC+ anlaşmasına uyum hayır işi değil

Suudi Arabstan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı anlaşmasına uyumun "hayır işi olmadığını" vurguladı.

OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nda konuşan Salman, tüm katılımcıların anlaşmaya uymaları gerektiğini vurguladı ve uyamayanların da daha büyük kısıntılarla bu açıklarını kapatacaklarını söyledi ve ekledi:

"Öncelikle şuna açıklık getirmek isterim ki, bu anlaşmanın koşullarına uymak bir hayır işi değildir. Bu koşullara uyum, bu grubun her bir üyesinin çıkarlarını ve kazançlarını maksimize etmek için yürüttüğümüz kolektif çabanın ayrılmaz bir parçasıdır."Suudi Bakan konuşmasında ayrıca, kısıntılara uyumdan kaçmak için değişik taktikler uygulanmasının her zaman hüsranla soruçlanacağı uyarısı da yaptı ve ekledi:

"Her birimizin üretim kısıntısı açıkları için bir plan hazırlaması ve bunu yıl sonuna kadar uygulaması gerekir."