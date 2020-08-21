Suudi balıkçı, balina köpek balığının sırtına bindi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da tekneyle Kızıldeniz'e açılan bir balıkçı, dev bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı.

Suudi Arabistan'da tekneyle Kızıldeniz'e açılan Zaki el-Harbi isimli bir balıkçı, tekneden atlayarak balina köpek balığının sırtına bindi. Suudi Arabistan'ın batısındaki Yenbu kenti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen olay, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde, 2 arkadaşı ile birlikte tekneyle deniz açılan balıkçı Harbi'nin teknenin yanına yanaşan dev bir balina köpek balığının sırtına atladığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından balıkçı Harbi, yüzgeçlerine sıkışan olta kancasının çıkarmak için köpek balığının sırtına atladığını söyledi. Harbi, "Dev balığa zarar vermemek için keskin kısmını çıkardım, sonra kafasını sildim ve onunla oynamaya başladım" ifadelerini kullandı. 30 yıldır denizde çalıştığını söyleyen Harbi, zengin mercan ve balık bölgelerini gezerek deniz turizmini teşvik etmeye çalıştığını ifade etti. - RİYAD