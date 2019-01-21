Son Dakika Haberleri: Suudi Davetçi Cezaevinde Tıbbi İhmalden Öldü

Suudi Davetçi Cezaevinde Tıbbi İhmalden Öldü

51 dakika önce

Suudi Arabistanlı aktivistler yaklaşık altı ay önce gözaltına alınan İslam davetçisi Şeyh Ahmed el-Amari'nin cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Davetçi Cezaevinde Tıbbi İhmalden Öldü, System.String[]
Suudi Arabistanlı aktivistler yaklaşık altı ay önce gözaltına alınan İslam davetçisi Şeyh Ahmed el-Amari'nin cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şeyh Amari doğal olarak ölmedi. Beyin damarlarında oluşan pıhtılaşmaya kasıtlı şekilde acil müdahale yapılmadı ve bu durum ölümüne neden oldu." denildi.

Şeyh Amari için bugün Mekke'deki Mescid-i Haram'da cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, "Sessizlik devam ederse, önümüzdeki günlerde cezaevlerinden başka talihsiz ölüm haberleri de alacağız. Yaşı ilerlemiş birçok tutuklu var. Sağlık durumları cezaevlerinde daha da kötüye gidiyor." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistanlı yetkililerden ise Amari'nin ölümüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen ağustos ayında gözaltına alınan İslam davetçisi Şeyh Ahmed el-Amari daha önce Medine İslam Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Fakültesi Dekanlığı görevini yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Twitter, Güncel
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