Suudi Dışişleri Bakanı Cübeyr: "Şüphelileri, Türkiye'ye İade Etmeyeceğiz"
5 saat önce
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerin, Türkiye'ye iade edilmeyeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Adil el-Cübeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti şüphelilerin, Türkiye
'ye iade edilmeyeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, Riyad
'da düzenlenen Körfez Ülkeleri
İşbirliği Konseyi'nde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini belirten Cübeyr,"Vatandaşlarımızı iade etmiyoruz" dedi. Türkiye'nin davayla ilgili bilgileri kendileriyle paylaşmadığını iddia eden Cübeyr, "Türk makamlarının olması gerektiği ve düşündükleri gibi davranmadığını" ileri sürdü. El-Cübeyr, "Türkiye'deki dostlarımıza mahkemede kullanabileceğimiz kanıt sunmalarını istedik. Gerektiği şekilde yanıt alamadık" iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinde şüphelilerin teslim edilmesi için Suudi Arabistan'a defalarca çağrıda bulunmuştu. - RİYAD
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:14 Kaynak: İHA
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