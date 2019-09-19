Son Dakika Haberleri: Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için "leke" değerlendirmesi
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Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için "leke" değerlendirmesi

22 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bandar Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan için bir "leke" olduğunu söyledi.

Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bandar Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan için bir "leke" olduğunu söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Al Suud, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, "Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da yaşananlar Suudi Arabistan üzerinde, kültürümüz, halkımız ve hükümetimiz üzerinde bir leke." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Al Suud, cinayetle ilişkin "Keşke olmamış olsaydı." yorumunu yaptı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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