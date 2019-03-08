Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de Büyük Miktarda Doğalgaz Bulundu"
1 saat önce
Suudi haber ajansı SPA, Suudi Enerji Bakanı Al-Falih’in açıklamasını dayandırdığı haberinde Kızıl Deniz’de büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Doğalgaz’ın bulunmasından sonra açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Al-Falih, çok büyük miktarda gazın Kızıl Deniz’in derinliklerinde bulunduğunu belirtti. Reuters’daki haber göre, Falih ayrıca ABD’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin devam ettiğini ve Suudi petrol şirketi Aramco’nun […]The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: “Kızıl Deniz’de büyük miktarda doğalgaz bulundu” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi haber ajansı SPA, Suudi Enerji Bakanı Al-Falih'in açıklamasını dayandırdığı haberinde Kızıl Deniz'de büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu duyurdu.
Doğalgaz'ın bulunmasından sonra açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid Al-Falih, çok büyük miktarda gazın Kızıl Deniz'in derinliklerinde bulunduğunu belirtti. Reuters
'daki haber göre, Falih ayrıca ABD
'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin devam ettiğini ve Suudi petrol şirketi Aramco'nun petro kimya konusunda çalışmalarını Güney Afrika
'da devam ettirdiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:40
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