Son Dakika Haberleri: Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de Büyük Miktarda Doğalgaz Bulundu"

Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de Büyük Miktarda Doğalgaz Bulundu"

1 saat önce

Suudi haber ajansı SPA, Suudi Enerji Bakanı Al-Falih’in açıklamasını dayandırdığı haberinde Kızıl Deniz’de büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Doğalgaz’ın bulunmasından sonra açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Al-Falih, çok büyük miktarda gazın Kızıl Deniz’in derinliklerinde bulunduğunu belirtti. Reuters’daki haber göre, Falih ayrıca ABD’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin devam ettiğini ve Suudi petrol şirketi Aramco’nun […]The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: “Kızıl Deniz’de büyük miktarda doğalgaz bulundu” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suudi Enerji Bakanı Al-Falih:
Suudi haber ajansı SPA, Suudi Enerji Bakanı Al-Falih'in açıklamasını dayandırdığı haberinde Kızıl Deniz'de büyük miktarda doğalgaz bulunduğunu duyurdu.

Doğalgaz'ın bulunmasından sonra açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Al-Falih, çok büyük miktarda gazın Kızıl Deniz'in derinliklerinde bulunduğunu belirtti.

Reuters'daki haber göre, Falih ayrıca ABD'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesinin devam ettiğini ve Suudi petrol şirketi Aramco'nun petro kimya konusunda çalışmalarını Güney Afrika'da devam ettirdiğini açıkladı.

The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de büyük miktarda doğalgaz bulundu" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:40 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan Ayrılan Rodrigues, Al Ittihad'da Hayal Kırıklığı Yarattı Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Bakan Dönmez: 300 Bin Haneye 10 Yıl Yetecek Doğal Gaz Bulduk Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 20:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Kızıl Deniz'de Büyük Miktarda Doğalgaz Bulundu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]