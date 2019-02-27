Son Dakika Haberleri: Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Mart'ta Petrol Üretim Kısıntısını Artırmayı Planlıyoruz"

Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Mart'ta Petrol Üretim Kısıntısını Artırmayı Planlıyoruz"

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih ülkesinin Mart ayında üretim kısıntısını artırmayı planladığı belirtti. Riyad’da konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ABD petrol stoklarının ek arzla dolduğunu ve bu arz fazlasını azaltmanın ülkesinin piyasayı dengeye kavuşturma çabasının temel hedefi olduğunu belirtti. Petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlamasının beklendiğini ifade eden Al-Falih, piyasanın OPEC+ kısıntılarına […]The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: “Mart’ta petrol üretim kısıntısını artırmayı planlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suudi Enerji Bakanı Al-Falih:
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih ülkesinin Mart ayında üretim kısıntısını artırmayı planladığı belirtti.

Riyad'da konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ABD petrol stoklarının ek arzla dolduğunu ve bu arz fazlasını azaltmanın ülkesinin piyasayı dengeye kavuşturma çabasının temel hedefi olduğunu belirtti.

Petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlamasının beklendiğini ifade eden Al-Falih, piyasanın OPEC+ kısıntılarına yanıt verdiğini söyledi.

Piyasayı kendi haline bırakmanın yıkıcı olacağını ve volatiliteye sebep olacağının altını çizen Suudi bakan, OPEC+ ülkelerinin mevcut kısıntı seviyelerine değişmeyecek şekilde bağlı olmadığını belirtti.

A-Falih, Suudi Arabistan'ın Mart ayında daha fazla petrol kısıntına gitmeyi planladığını söyledi.

The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Mart'ta petrol üretim kısıntısını artırmayı planlıyoruz" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:00 

Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı

Bakan Pekcan: 102 Bin Ürün Denetlendi, Yüzde 19'u Güvensiz Ürün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 22:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Mart'ta Petrol Üretim Kısıntısını Artırmayı Planlıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]