Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: "Mart'ta Petrol Üretim Kısıntısını Artırmayı Planlıyoruz"
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih ülkesinin Mart ayında üretim kısıntısını artırmayı planladığı belirtti. Riyad’da konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ABD petrol stoklarının ek arzla dolduğunu ve bu arz fazlasını azaltmanın ülkesinin piyasayı dengeye kavuşturma çabasının temel hedefi olduğunu belirtti. Petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlamasının beklendiğini ifade eden Al-Falih, piyasanın OPEC+ kısıntılarına […]The post Suudi Enerji Bakanı Al-Falih: “Mart’ta petrol üretim kısıntısını artırmayı planlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Al-Falih ülkesinin Mart ayında üretim kısıntısını artırmayı planladığı belirtti. Riyad
'da konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ABD
petrol stoklarının ek arzla dolduğunu ve bu arz fazlasını azaltmanın ülkesinin piyasayı dengeye kavuşturma çabasının temel hedefi olduğunu belirtti.
Petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlamasının beklendiğini ifade eden Al-Falih, piyasanın OPEC+ kısıntılarına yanıt verdiğini söyledi.
Piyasayı kendi haline bırakmanın yıkıcı olacağını ve volatiliteye sebep olacağının altını çizen Suudi bakan, OPEC+ ülkelerinin mevcut kısıntı seviyelerine değişmeyecek şekilde bağlı olmadığını belirtti.
A-Falih, Suudi Arabistan'ın Mart ayında daha fazla petrol kısıntına gitmeyi planladığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:00
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