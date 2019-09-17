Son Dakika Haberleri: Suudi enerji bakanı: petrolde ay sonuna kadar tam üretim bekliyoruz
Son Dakika Dünya Haber

Suudi enerji bakanı: petrolde ay sonuna kadar tam üretim bekliyoruz

39 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, petrol işleme tesisine yapılan saldırının ardından ay sonuna kadar tam üretime geçeceklerini açıkladı.

Suudi enerji bakanı: petrolde ay sonuna kadar tam üretim bekliyoruz, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, petrol işleme tesisine yapılan saldırının ardından ay sonuna kadar tam üretime geçeceklerini açıkladı.
Cidde'de bir konferansta konuşan Salman, saldırının düşürdüğü üretimin yüzde 50'sinin restore edildiğini söyledi. Dünyada günlük üretimin yüzde 5'ine tekabül eden, günlük 5,7 milyon varil ham petrol üretiminin gerçekleştiği tesis, Pazar günü saldırıya uğramıştı. Prens, Suudi Arabistan'ın toplam üretim kapasitesinin Eylül ayının sonun kadar günde 11 milyon varile çıkacağını belirtti.


Suudi Arabistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama
Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 23:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi enerji bakanı: petrolde ay sonuna kadar tam üretim bekliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]